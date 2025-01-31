У Києві вчителька й учениця влаштували розбірки у школі
Інспектори ювенальної превенції перевіряють інформацію про конфлікт між ученицею та вчителькою у приміщенні столичного навчального закладу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм Поліції Києва.
Відеоролик з конфліктом було оприлюднено сьогодні у декількох телеграм-каналах. На ньому видно, як вчителька та учениця столичної школи голосно розмовляють та штовхають одна одну.
Через що відбулася сварка — незрозуміло.
Відео можна переглянути за посиланням.
"Наразі у приміщенні освітнього закладу знаходяться співробітники поліції, які спілкуються із адміністрацією школи та дітьми. За вказаним фактом триває перевірка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Рівному водій маршрутки побив школяра. Мати дитини звернулася до поліції із заявою, вимагаючи притягнути винуватця до відповідальності.
Як повідомлялось, в Запорізькій області чоловік кинув гранату в жінку з дитиною. На щастя, обійшлося без жертв.