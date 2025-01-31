У Києві вчителька й учениця влаштували розбірки у школі

фото: Національна поліція

Інспектори ювенальної превенції перевіряють інформацію про конфлікт між ученицею та вчителькою у приміщенні столичного навчального закладу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм Поліції Києва.

Відеоролик з конфліктом було оприлюднено сьогодні у декількох телеграм-каналах. На ньому видно, як вчителька та учениця столичної школи голосно розмовляють та штовхають одна одну.

Через що відбулася сварка — незрозуміло.

Відео можна переглянути за посиланням.

"Наразі у приміщенні освітнього закладу знаходяться співробітники поліції, які спілкуються із адміністрацією школи та дітьми. За вказаним фактом триває перевірка", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Рівному водій маршрутки побив школяра. Мати дитини звернулася до поліції із заявою, вимагаючи притягнути винуватця до відповідальності.

Як повідомлялось, в Запорізькій області чоловік кинув гранату в жінку з дитиною. На щастя, обійшлося без жертв.