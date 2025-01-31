Замовив вбивство підприємця: СБУ викрила депутата Полтавської облради Олега Дядика

фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки України затримала депутата Полтавської обласної ради, який організував замовне вбивство місцевого підприємця. Чиновник планував усунути власника агрокомпанії, щоб заволодіти його бізнесом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу СБУ.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного. Джерела ЗМІ у правоохоронних органах стверджують, що йдеться про депутата Полтавської облради від партії "За майбутнє" Олега Дядика.

За даними слідства, для реалізації злочинного задуму депутат залучив власного водія, запропонувавши йому 20 тисяч доларів США за ліквідацію підприємця. Вбивство мало відбутися на території покинутої насосної станції, куди бізнесмена запросили нібито для обговорення робочих питань. За планом кілер повинен був накинути мотузку на шию жертви та інсценувати самогубство.

Після вбивства депутат хотів підробити документи, щоб отримати корпоративні права на компанію. Зловмисники дотримувалися конспірації: зустрічалися лише в місцях без камер спостереження та уникали телефонного зв’язку. Однак це не допомогло їм уникнути викриття.

СБУ затримала обох підозрюваних під час спроби вивезти підприємця на місце "зустрічі". Наразі депутату та його спільнику повідомили про підозру за організацію та співучасть у вчиненні закінченого замаху на умисне вбивство. Слідство триває.

Нагадаємо, в середу, 29 січня, Служба безпеки України затримала депутата Полтавської обласної ради Олега Дядика.