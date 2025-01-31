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31 січня 2025, 16:30

На Харківщині чоловік ледве не зарубав топором покупця в магазині

31 січня 2025, 16:30
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Фото: прокуратура
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Сам нападник заявив, що просто хотів налякати чоловіка

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Житель міста Лозова ледь не зарубав чоловіка сокирою. Це сталося 5 січня в одному з місцевих магазинів. Двоє чоловіків посварилися. 36-річний покупець вийшов з магазину, але все ж повернувся для помсти.

У магазин він увійшов знову вже із сокирою. Він напав на свого "кривдника" і почав бити його сокирою. В результаті між ними зав'язалась бійка. На крики продавчинь та інших свідків нападник не реагував.

"Покупці, які знаходились у приміщенні, змогли відібрати у нападника сокиру і вивели його назовні, врятувавши таким чином життя потерпілому, який отримав тілесні ушкодження", - кажуть правоохоронці.

На суд чоловік очікував під вартою. На засіданні він заявив, що не мав наміру вбивати чоловіка, а просто хотів налякати його. Чоловіку призначили покарання - 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Чернігові суд призначив штраф працівнику автомийки. З'ясувалося, що на автомийку приїхала жінка, і вона мала конфлікт з працівником. У ході сварки працівник вдарив її відром. Суд став на бік потерпілої.

Також повідомлялося, що на Харківщині чоловік побив та обікрав пенсіонерку. Він прийшов до неї нібито, щоб побачитися з її онуком. Однак коли з'ясувалося, що жінка вдома сама - він вдарив її кулаком в обличчя та вкрав ноутбук.

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