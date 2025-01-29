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29 січня 2025, 19:40

На Дніпропетровщині чоловіка затримали за наругу над державним прапором: йому загрожує до 3 років в'язниці

29 січня 2025, 19:40
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фото: Національна поліція
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У Кривому Розі правоохоронці встановили чоловіка, причетного до наруги над державним прапором

Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області, передає RegioNews.

До правоохоронців потрапив відеоролик, де невстановлена особа виламала металеву трубку та зірвала прапор, викинувши його на землю на території міста Кривий Ріг.

Поліцейські оперативно встановили особу правопорушника. Ним виявився 26-річний місцевий житель.

За даним фактом слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України. За скоєне чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Київській області правоохоронці розшукала та повідомила про підозру чоловікові, який в присутності людей зірвав Державний Прапор та кинув його на землю. Йому загрожує до трьох років в'язниці.

Як повідомлялось, у Києві знімали із флагштока найбільший прапор України. Це було необхідно для проведення поточного ремонту конструкції.

Кривий Ріг Дніпропетровська область прапор порушення наруга
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