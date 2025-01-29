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29 січня 2025, 17:15

На Дніпропетровщині "замінували" лікарні, міськраду та редакції інтернет-видань

29 січня 2025, 17:15
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фото: rbc.ua
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У Кривому Розі міська рада, медзаклади та низка місцевих медіа отримали листи про мінування

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Детектор медіа".

За словами виконавчої директорки онлайн медіа "Перший Криворізький/1KR.UA" Софії Скиби, їхнє видання отримало повідомлення про мінування редакції, проте інформація не підтвердилася.

Таке ж повідомлення отримали місцеві телеканал "Перший міський", сайт "Свої Кривий ріг".

Крім того, зловмисники "замінували" будівлі Криворізької міської ради та міських лікарень №1, 4, 9, 10, 17.

За словами, анонімного відправника, після активації вибухівок, він скоїть самогубство.

Раніше волинська журналістка Ольга Булковська отримала електронний лист з погрозами про замінування будівлі, де вона працює.

Нагадаємо, в Рівненській області жінка "замінувала" ТЦК. Правоохоронці розшукали зловмисницю. Їй може загрожувати від 4 до 8 років позбавлення волі. Зі слів жінки, в момент дзвінка вона перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

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