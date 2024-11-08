У Києві знімуть із флагштока найбільший прапор України

фото: КМДА

Найбільший прапор України буде знятий 11 листопада. Це необхідно для проведення поточного ремонту флагштока

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на КМДА.

У столичній адміністрації пояснили, що у рамках ремонту буде здійснено заміну канатів лебідки, тягових канатів, канатів утримуючої системи. Також планують провести технічне обслуговування та обстеження поворотного механізму прапора.

Очікується, що роботи завершаться до 15 листопада.

У КМДА нагадали, що споруда флагштока заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Нагадаємо, раніше обвинувальний акт щодо колишнього директора Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника на Тернопільщині скерували до суду. Його звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки для заповідника.