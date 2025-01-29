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29 января 2025, 19:40

На Днепропетровщине мужчину задержали за поругание над государственным флагом: ему грозит до 3 лет тюрьмы

29 января 2025, 19:40
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фото: Национальная полиция
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В Кривом Роге правоохранители установили мужчину, причастного к поруганию над государственным флагом

Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области, передает RegioNews.

В милицию попал видеоролик, где неустановленное лицо выломало металлическую трубку и сорвало флаг, выбросив его на землю на территории города Кривой Рог.

Полицейские оперативно установили личность правонарушителя. Им оказался 26-летний местный житель.

По данному факту следователям возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 338 Уголовного кодекса Украины. За совершенное мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Напомним, в Киевской области правоохранители разыскали и сообщили о подозрении мужчине, который в присутствии людей сорвал Государственный Флаг и бросил его на землю. Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Как сообщалось, в Киеве снимали с флагштока самый большой флаг Украины. Это было нужно для проведения текущего ремонта конструкции.

Кривой Рог Днепропетровская область флаг нарушение надругательство
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