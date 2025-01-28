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28 січня 2025, 10:09

На Дніпропетровщині зафіксували масове отруєння собак

28 січня 2025, 10:09
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фото: uanimals.org
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У місті Нікополь Дніпропетровської області виявив тіла дев’ятьох загиблих собак. Місцеві активісти закликають знайти винних та покарати їх

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на UAnimals.

Нещодавно в Нікополі тривала ветеринарна місія UAnimals. У перший день роботи волонтер організації знайшов у місті 9 отруєних собак. Члени команди подали заяву до поліції. Наразі, за словами менеджера ветмісії Андрія Харчишина, винуватці невідомі.

Зазначається, що це вже п’ята ветмісія UAnimals на прифронтові регіони за останні шість місяців. Під час виїзду до Нікополя допомогу отримали 427 тварин, 182 з яких — безпритульні, яких спіймав на вулицях ловець тварин.

Фахівці проєкту стерилізували 299 котів і 93 собаки. Крім цього, вони чипували тварин, вакцинували їх і обробили від паразитів. Також опікунам тварин роздали понад 600 кілограмів корму для котів і собак.

Нагадаємо, на Черкащині двоє чоловіків вбили косулю. За даним фактом розпочато кримінальне провадження.

Як повідомлялось, у Волинські області скажена лисиця покусала жінку. Постраждалу госпіталізували.

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