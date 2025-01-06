Командира тероборони, який змусив бійців будувати йому маєток на Одещині, відправили під суд

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Завершено досудове розслідування щодо колишнього командувача регіонального управління сил тероборони "Південь", який змушував підлеглих будувати йому приватний будинок

Про це повідомляє Держбюро розслідування, інформує RegioNews.

Обвинувальний акт стосовно фігуранта направлений до суду.

Посадовець наразі звільнений із ЗСУ. Йому загрожує до 6 років тюрми.

Нагадаємо, у 2023 році командир тероборони залучив трьох військовослужбовців до будівництва свого маєтку. Вони понад рік будували дім, отримуючи при цьому доплати за нібито виконання бойових завдань на передовій.