Строили дачу начальнику вместо службы: в Днепре предстанут перед судом семеро полицейских

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В Днепре будут судить экс-начальника одного из управлений полиции в области и его подчиненных, которых он привлек к строительству собственного частного дома во время несения службы

Об этом сообщается на сайте Днепропетровской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Как отмечается в сообщении, вместо несения службы полицейские строили дачу руководителю. При этом они продолжали получать заработную плату.

Следователи установили, что несмотря на отсутствие на рабочем месте и невыполнение сотрудниками своих служебных обязанностей, заместитель начальника отдела вносил в книги наряда личного состава недостоверные данные и начислял им заработную плату.

В общей сложности за время отсутствия полицейских на службе им было начислено 700 тысяч гривен.

Обвинительный акт в отношении бывших начальника управления, заместителя начальника отдела и пяти оперуполномоченных направлен в суд. Им инкриминируют завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное организованной группой, и служебный подлог. Наказание по этой статье предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее также сообщалось, что правоохранители завершили досудебное расследование в отношении бывшего командующего региональным управлением сил терробороны "Юг", который заставлял подчиненных строить ему частный дом.