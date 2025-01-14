Обстріли Дніпропетровщини з "Градів" та артилерії: поранені цивільні, серед них — дитина
Минулої ночі росіяни били по Нікопольщині з РСЗВ "Град", БпЛА та важкої артилерії. Постраждали мирні жителі, серед яких дитина
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Напередодні окупанти поцілили по Нікополю і Марганецькій громаді. Сергій Лисак уточнив, що поранення дістали троє людей.
"Це 14-річна дівчинка, вона буде оговтуватися вдома. 61-річний чоловік та 87-річна жінка госпіталізовані. Їхній стан — середньої тяжкості", — йдеться в повідомленні.
Через ворожі обстріли пошкоджені чотири приватні будинки, дві господарські споруди, лінії електропередач. Понівечене промислове підприємство, на якому сталася пожежа. Займання загасили рятувальники.
Також оборонці неба з ПвК "Схід" збили в області три ворожі БпЛА.
Нагадаємо, у зв'язку з наближенням лінії фронту до межі Дніпропетровської області для регіону зростає загроза ворожих ударів керованими авіабомбами та артилерією.