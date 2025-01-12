Лінія фронту просувається: жителів Дніпропетровщини попередили про загрозу

фото: Deep State

У зв'язку з наближенням лінії фронту до межі Дніпропетровської області для регіону зростає загроза ворожих ударів керованими авіабомбами та артилерію

Про це заявив керівник Дніпропетровської облради Микола Лукашук, передає RegioNews.

Чиновник навів дані ресурсу Deep State, які свідчать, що відстань від лінії фронту до межі Дніпропетровської області наразі становить менш ніж 7 км. Така близькість до лінії бойового зіткнення означає, що ворог вже може завдавати ударів керованими авіабомбами (КАБ) та артилерією. Під загрозою населені пункти, які межують з Донецькою областю.

Зокрема, висока небезпека існує для Великомихайлівської, Маломихайлівської, Новопавлівської, Межівської, Покровської, Петропавлівської та Васильківської громад.

Також Лукашук попередив, що небезпека є і для східної частини Синельниківського району і сусідніх території, зокрема прикордонні території Павлоградського району зі боку Покровського напрямку.

Посадовець закликав жителів вище згаданих громад уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, як повідомив раніше президент України Володимир Зеленський, російські окупанти цього тижня завдали по позиціях Сил оборони та населених пунктах України ударів із застосуванням майже 700 авіаційних бомб і понад 600 ударних дронів.