фото: Сумська обласна прокуратура

Сьогодні вдень, 13 січня, російська армія завдала удару БпЛА по цивільній автівці, яка рухалася по території Великописарівської громади Охтирського району. Є жертава та поранений

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.

За матеріалами слідства, загарбники вдарили дроном по машині близько 16:00.

"Внаслідок атаки окупантів поранення отримали пасажири – 65-річний чоловік та його 54-річна дружина. По дорозі в лікарню жінка від отриманих поранень померла", – йдеться в повідомленні.

За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці проводять досудове розслідування.

Нагадаємо, в неділю ввечері, 12 січня, окупаційні війська РФ атакували житловий сектор та оздоровчий дитячий центр у Сумах.