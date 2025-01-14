На Сумщині росіяни атакували дроном цивільну автівку: загинула жінка
Сьогодні вдень, 13 січня, російська армія завдала удару БпЛА по цивільній автівці, яка рухалася по території Великописарівської громади Охтирського району. Є жертава та поранений
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Сумської обласної прокуратури.
За матеріалами слідства, загарбники вдарили дроном по машині близько 16:00.
"Внаслідок атаки окупантів поранення отримали пасажири – 65-річний чоловік та його 54-річна дружина. По дорозі в лікарню жінка від отриманих поранень померла", – йдеться в повідомленні.
За фактом порушення законів та звичаїв війни правоохоронці проводять досудове розслідування.
Нагадаємо, в неділю ввечері, 12 січня, окупаційні війська РФ атакували житловий сектор та оздоровчий дитячий центр у Сумах.
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