Обстрелы Днепропетровщины из "Градов" и артиллерии: ранены гражданские, среди них - ребенок

фото: Сергей Лысак

Минувшей ночью россияне били по Никопольщине из РСЗО "Град", БпЛА и тяжелой артиллерии. Пострадали мирные жители, среди которых ребенок

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Накануне оккупанты попали по Никополю и Марганецкой общине. Сергей Лысак уточнил, что ранения получили три человека.

"Это 14-летняя девочка, она будет приходить в себя дома. 61-летний мужчина и 87-летняя женщина госпитализированы. Их состояние — средней тяжести", — говорится в сообщении.

Из-за вражеских обстрелов повреждены четыре частных дома, два хозяйственных сооружения, линии электропередач. Изуродовано промышленное предприятие, на котором произошел пожар.

Также защитники неба из ВК "Восток" сбили в области три вражеских БпЛА.

Напомним, в связи с приближением линии фронта к границе Днепропетровской области для региона растет угроза вражеских ударов управляемыми авиабомбами и артиллерией.