Окупанти вдарили дроном по центральному ринку Нікополя: поранені 6 цивільних
У п'ятницю вранці, 26 грудня, окупанти вдарили дроном по центральному ринку в Нікополі на Дніпропетровщині. Поранення дістали шестеро мирних жителів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.
Внаслідок атаки пошкоджені торгові приміщення.
"російські війська завдали удару по центральному ринку в Нікополі. Постраждали 6 людей: четверо жінок і двоє чоловіків", — йдеться у повідомленні.
Рятувальники спільно з медиками "швидкої" оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували їх до лікарні.
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що через ворожу атаку дроном-камікадзе троє мешканок Нікополя – 39, 63 та 64 років– "важкі". Стан ще трьох людей оцінюють як середньої тяжкості.
Нагадаємо, вночі російські війська двічі накрили Нікополь із важкої артилерії. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.