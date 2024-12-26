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26 грудня 2024, 11:15

Окупанти вдарили дроном по центральному ринку Нікополя: поранені 6 цивільних

26 грудня 2024, 11:15
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фото: ДСНС України
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У п'ятницю вранці, 26 грудня, окупанти вдарили дроном по центральному ринку в Нікополі на Дніпропетровщині. Поранення дістали шестеро мирних жителів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

Внаслідок атаки пошкоджені торгові приміщення.

"російські війська завдали удару по центральному ринку в Нікополі. Постраждали 6 людей: четверо жінок і двоє чоловіків", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники спільно з медиками "швидкої" оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували їх до лікарні.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що через ворожу атаку дроном-камікадзе троє мешканок Нікополя – 39, 63 та 64 років– "важкі". Стан ще трьох людей оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, вночі російські війська двічі накрили Нікополь із важкої артилерії. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

РФ війна обстріли ринок Нікополь атака Лисак Сергій Петрович постраждалі
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