Окупанти вдарили дроном по центральному ринку Нікополя: поранені 6 цивільних

фото: ДСНС України

У п'ятницю вранці, 26 грудня, окупанти вдарили дроном по центральному ринку в Нікополі на Дніпропетровщині. Поранення дістали шестеро мирних жителів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України.

Внаслідок атаки пошкоджені торгові приміщення.

"російські війська завдали удару по центральному ринку в Нікополі. Постраждали 6 людей: четверо жінок і двоє чоловіків", — йдеться у повідомленні.

Рятувальники спільно з медиками "швидкої" оперативно надали постраждалим домедичну допомогу й транспортували їх до лікарні.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що через ворожу атаку дроном-камікадзе троє мешканок Нікополя – 39, 63 та 64 років– "важкі". Стан ще трьох людей оцінюють як середньої тяжкості.

Нагадаємо, вночі російські війська двічі накрили Нікополь із важкої артилерії. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.