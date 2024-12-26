Росіяни обстріляли Нікополь з артилерії: пошкоджені магазини та багатоповерхівки
Вночі російські війська двічі накрили Нікополь на Дніпропетровщині з важкої артилерії. Зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Пошкоджені 2 магазини, 3 багатоповерхівки, будівля, що не експлуатується. А ще – лінії електропередач", — йдеться в повідомленні.
Очільник ОВА додав, що ввечері та вночі на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Підрозділи Повітряного командування "Схід" збили над областю чотири БпЛА.
Нагадаємо, вночі 26 грудня російські війська завдали удару по Україні 31-м безпілотником різних типів. Сили ППО збили 20 ворожих дронів, 11 БпЛА локаційно втрачені.
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