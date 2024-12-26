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26 декабря 2024, 11:15

Оккупанты ударили дроном по центральному рынку Никополя: ранены 6 гражданских

26 декабря 2024, 11:15
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фото: ГСЧС Украины
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В пятницу утром, 26 декабря, оккупанты ударили дроном по центральному рынку в Никополе на Днепропетровщине. Ранения получили шесть мирных жителей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.

В результате атаки повреждены торговые помещения.

"российские войска нанесли удар по центральному рынку в Никополе. Пострадали 6 человек: четверо женщин и двое мужчин", — говорится в сообщении.

Спасатели совместно с медиками "скорой" оперативно оказали пострадавшим в медицинскую помощь и транспортировали их в больницу.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что из-за вражеской атаки дроном-камикадзе трое жительниц Никополя – 39, 63 и 64 лет – "тяжелые". Состояние еще трех человек оценивают как средней тяжести.

Напомним, ночью российские войска дважды накрыли Никополь из тяжелой артиллерии. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

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