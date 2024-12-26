Оккупанты ударили дроном по центральному рынку Никополя: ранены 6 гражданских
В пятницу утром, 26 декабря, оккупанты ударили дроном по центральному рынку в Никополе на Днепропетровщине. Ранения получили шесть мирных жителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины.
В результате атаки повреждены торговые помещения.
"российские войска нанесли удар по центральному рынку в Никополе. Пострадали 6 человек: четверо женщин и двое мужчин", — говорится в сообщении.
Спасатели совместно с медиками "скорой" оперативно оказали пострадавшим в медицинскую помощь и транспортировали их в больницу.
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что из-за вражеской атаки дроном-камикадзе трое жительниц Никополя – 39, 63 и 64 лет – "тяжелые". Состояние еще трех человек оценивают как средней тяжести.
Напомним, ночью российские войска дважды накрыли Никополь из тяжелой артиллерии. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.