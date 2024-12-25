У Кривому Розі 27 грудня оголосили днем жалоби

фото: Олександр Вілкул

У Кривому Розі, по якому у Святвечір росіяни завдали ракетного удару, 27 грудня оголосили днем жалоби

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

"У п’ятницю, 27 грудня, у Кривому Розі буде оголошено день жалоби. Щирі співчуття рідним та близьким", – йдеться у повідомленні.

У місті триває ліквідація наслідків ракетного удару. У роботах задіяні всі необхідні служби.

Працює Штаб допомоги, до якого вже звернулися з заявами на матеріальну допомогу від міста 17 людей, житло яких постраждало, зокрема, прийнято 8 заяв від власників зруйнованого житла.

Вілкул також повідомив, що 11 із 17 постраждалих були направлені до лікарень, зокрема дві дівчинки. Дві жінки та чоловік перебувають у важкому стані, стан решти лікарі оцінюють як середньої тяжкості, стабільний. Медики надають всім необхідну допомогу.

Нагадаємо, у Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, під час повітряної тривоги пролунав вибух. Згодом стало відомо, що ракета влучила у 4-поверховий багатоквартирний будинок.

Вранці 25 грудня стало відомо, що пошуково-рятувальна операція у місті Кривий Ріг завершена. Внаслідок ворожого ракетного удару загинула одна людина. Кількість постраждалих зросла до 17, у тому числі 2 дитини.

Камери спостереження зафіксували момент ракетного удару по житловому будинку у Кривому Розі.