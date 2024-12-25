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25 декабря 2024, 18:19

В Кривом Роге 27 декабря объявили днем траура

25 декабря 2024, 18:19
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фото: Александр Вилкул
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В Кривом Роге, по которому в Сочельник россияне нанесли ракетный удар, 27 декабря объявили днем траура

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"В пятницу, 27 декабря, в Кривом Роге будет объявлен день траура. Искренние соболезнования родным и близким", – говорится в сообщении.

В городе продолжается ликвидация последствий ракетного удара. В работах задействованы все необходимые службы.

Работает Штаб помощи, в который уже обратились с заявлениями на материальную помощь от города 17 человек, жилье которых пострадало, в том числе принято 8 заявлений от владельцев разрушенного жилья.

Вилкул также сообщил, что 11 из 17 пострадавших были направлены в больницы, в том числе две девочки. Две женщины и мужчина находятся в тяжелом состоянии, состояние остальных врачи оценивают как средней тяжести, стабильное. Медики оказывают всем необходимую помощь.

Напомним, в Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв. Впоследствии стало известно, что ракета попала в 4-этажное многоквартирное здание.

Утром 25 декабря стало известно, что поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. В результате вражеского ракетного удара погиб один человек. Число пострадавших возросло до 17, в том числе 2 ребенка.

Камеры наблюдения зафиксировали момент ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге.

Кривой Рог война обстрелы День траура погибшие пострадавшие
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