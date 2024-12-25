скриншот с видео

Соответствующее видео было обнародовано в сети местными медиа, передает RegioNews.

В частности, на обнародованных кадрах видна остановка общественного транспорта неподалеку от места удара. Слышен громкий взрыв, а после этого на дорогу скипятся осколки.

Напомним, в Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв. Впоследствии стало известно, что ракета попала в 4-этажное многоквартирное здание.

Утром 25 декабря стало известно, что поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. В результате вражеского ракетного удара погиб один человек. Число пострадавших возросло до 17, в том числе 2 ребенка.