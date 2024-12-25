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25 декабря 2024, 12:13

Появилось видео момента ракетного удара по Кривому Рогу

25 декабря 2024, 12:13
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скриншот с видео
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Катера наблюдения зафиксировали момент ракетного удара по жилому дому в Кривом Роге. Атаку россияне совершили вчера, 24 декабря

Соответствующее видео было обнародовано в сети местными медиа, передает RegioNews.

В частности, на обнародованных кадрах видна остановка общественного транспорта неподалеку от места удара. Слышен громкий взрыв, а после этого на дорогу скипятся осколки.

Напомним, в Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв. Впоследствии стало известно, что ракета попала в 4-этажное многоквартирное здание.

Утром 25 декабря стало известно, что поисково-спасательная операция в Кривом Роге завершена. В результате вражеского ракетного удара погиб один человек. Число пострадавших возросло до 17, в том числе 2 ребенка.

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