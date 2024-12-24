Из-под завалов в Кривом Роге достали женщину: актуальные данные о количестве пострадавших

фото: Сергей Лысак/Telegram

В Кривом Роге идет спасательная операция на месте ракетного удара. Сейчас известно о 15 пострадавших в результате российской атаки, также один человек погиб

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

"Из-под завалов в Кривом Роге достали женщину. Ее передали врачам, они оказывают всю необходимую медпомощь", - отметил глава областной администрации.

Десять из 15 пострадавших находятся в больнице. Четверо в тяжелом состоянии. Это женщины 72, 65 и 42 лет. И 78-летний мужчина. Также известно, что один человек погиб.

Напомним, в Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв. Впоследствии стало известно, что ракета попала в 4-этажное многоквартирное здание.