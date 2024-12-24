Из-под завалов в Кривом Роге достали женщину: актуальные данные о количестве пострадавших
В Кривом Роге идет спасательная операция на месте ракетного удара. Сейчас известно о 15 пострадавших в результате российской атаки, также один человек погиб
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
"Из-под завалов в Кривом Роге достали женщину. Ее передали врачам, они оказывают всю необходимую медпомощь", - отметил глава областной администрации.
Десять из 15 пострадавших находятся в больнице. Четверо в тяжелом состоянии. Это женщины 72, 65 и 42 лет. И 78-летний мужчина. Также известно, что один человек погиб.
Напомним, в Кривом Роге во вторник днем, 24 декабря, во время воздушной тревоги раздался взрыв. Впоследствии стало известно, что ракета попала в 4-этажное многоквартирное здание.
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