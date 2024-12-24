Російський удар по Кривому Рогу: пошкоджено будинок, є поранені
Російські війська сьогодні, 24 грудня, здійснили обстріл Кривого Рогу. Наразі відомо, що внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Пошкоджений житловий будинок", - повідомив він.
Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.
Згодом він повідомив, що у Кривому Розі відомо про п'ятьох поранених. Двох з них дістали з-під завалів.
Нагадаємо, у Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, під час повітряної тривоги пролунав вибух. Після вибуху над містом був видний стовп диму. Військові попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
У Кривому Розі пролунав вибух: над містом здіймається димВсі новини »
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