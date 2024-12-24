07:10  24 грудня
В Україну намагались ввезти вироблену в РФ Казанську ікону Божої Матері
03:15  24 грудня
Молодик із Харкова, який убив свою 10-річну сестру, матір і дідуся, отримав довічне
07:40  24 грудня
На озброєння ЗСУ надійшов бойовий модуль-кулемет "Wolly"
UA | RU
UA | RU
24 грудня 2024, 16:20

Російський удар по Кривому Рогу: пошкоджено будинок, є поранені

24 грудня 2024, 16:20
Читайте также на русском языке
фото ілюстраційне: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Російські війська сьогодні, 24 грудня, здійснили обстріл Кривого Рогу. Наразі відомо, що внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Пошкоджений житловий будинок", - повідомив він.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Згодом він повідомив, що у Кривому Розі відомо про п'ятьох поранених. Двох з них дістали з-під завалів.

Нагадаємо, у Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, під час повітряної тривоги пролунав вибух. Після вибуху над містом був видний стовп диму. Військові попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.

війна обстріл Кривий Ріг Лисак Сергій Петрович ракетний удар
У Кривому Розі пролунав вибух: над містом здіймається дим
24 грудня 2024, 15:52
Росіяни вдарили по фермі на Сумщині: тварини загинули, рятувальники потрапили під повторну атаку
24 грудня 2024, 14:51
У Покровську рятувальники ліквідовують пожежі під ворожими обстрілами
24 грудня 2024, 14:23
Всі новини »
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
Ракетний удар по Кривому Рогу: зруйновано 4-поверховий будинок
24 грудня 2024, 16:43
На Закарпатті чоловік погрожував вбити усю сім'ю поліцейського
24 грудня 2024, 16:20
На Харківщині чоловік облив жінку бензином та підпалив
24 грудня 2024, 16:17
У Кривому Розі пролунав вибух: над містом здіймається дим
24 грудня 2024, 15:52
МАГАТЕ зафіксувало пошкодження критичних для роботи українських АЕС підстанцій
24 грудня 2024, 15:31
На Львівщині чоловік до смерті забив рідну матір
24 грудня 2024, 15:30
У Запоріжжі жінка замовила вбивство ексчоловіка-військового та його рідних
24 грудня 2024, 15:12
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
24 грудня 2024, 15:00
Росіяни вдарили по фермі на Сумщині: тварини загинули, рятувальники потрапили під повторну атаку
24 грудня 2024, 14:51
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Олексій Голобуцький
Олексій Кущ
Всі блоги »