фото ілюстраційне: ДСНС

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Ворог вдарив по Кривому Рогу. Пошкоджений житловий будинок", - повідомив він.

Інформація щодо наслідків обстрілу уточнюється.

Згодом він повідомив, що у Кривому Розі відомо про п'ятьох поранених. Двох з них дістали з-під завалів.

Нагадаємо, у Кривому Розі у вівторок вдень, 24 грудня, під час повітряної тривоги пролунав вибух. Після вибуху над містом був видний стовп диму. Військові попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.