Російські війська атакували безпілотником мешканця Херсона

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Сьогодні, 16 грудня, війська РФ вкотре завдали удару дроном по Дніпровському району Херсона. Внаслідок ворожої атаки поранення дістав мирний мешканець міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.

За наявною інформацією, окупанти варили дроном по Херсону близько 16:00.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 34-річний чоловік дістав вибухову травму, контузію та забій голови", – йдеться у повідомленні.

Постраждалий самостійно звернувся до лікарні. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, вранці окупанти скинули вибухівку з безпілотника на магазин у Бериславі. Внаслідок "прильоту" дрона в дах крамниці загинула 53-річна жінка. Пізніше стало відомо про ще одну постраждалу місцеву жительку.

Раніше повідомлялося, що 16 грудня росіяни вдарили дроном по Антонівці під Херсоном. Постраждав чоловік.