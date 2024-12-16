Росіяни вдарили БпЛА по магазину в Бериславі: постраждала жінка
Через сьогоднішню ранкову атаку дрона на Берислав постраждала жителька міста. Загарбники вдарили безпілотником по місцевій крамниці
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
За наявною інформацією, росіяни атакували магазин близько 10:00.
"Внаслідок ворожого удару 59-річна жінка дістала вибухову травму і контузію", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що постраждала самостійно звернулася до лікарні. Наразі жінці надають медичну допомогу.
Раніше повідомлялося, що вранці окупанти скинули вибухівку з безпілотника на магазин у Бериславі. Внаслідок "прильоту" дрона в дах крамниці загинула 53-річна жінка.
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