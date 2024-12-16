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16 грудня 2024, 09:38

На Харківщині внаслідок російських обстрілів двоє цивільних отримали поранення

16 грудня 2024, 09:38
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фото: поліція
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Російські загарбники за минулу добу, 15 грудня, завдали поранень двом жителям Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Минулої доби в Київському районі Харкова внаслідок ракетного удару був пошкоджений фасад, покрівля, 62 вікна і вісім дверей будівлі спортивного комплексу. Постраждала 48-річна жінка.

У селі Кутьківка Куп'янського району внаслідок обстрілу постраждала 54-річна жінка.

За даними Синєгубова, на Харківському напрямку ворог десять разів штурмував позиції українських військ у районах населених пунктів Висока Яруга, Тихе і Вовчанськ. На Куп’янському - за добу сталися чотири атаки російських військ. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Загризового і Лозової.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни 15 грудня завдали ракетного удару по Харкову.

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