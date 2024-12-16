На Харківщині внаслідок російських обстрілів двоє цивільних отримали поранення
Російські загарбники за минулу добу, 15 грудня, завдали поранень двом жителям Харківської області.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Минулої доби в Київському районі Харкова внаслідок ракетного удару був пошкоджений фасад, покрівля, 62 вікна і вісім дверей будівлі спортивного комплексу. Постраждала 48-річна жінка.
У селі Кутьківка Куп'янського району внаслідок обстрілу постраждала 54-річна жінка.
За даними Синєгубова, на Харківському напрямку ворог десять разів штурмував позиції українських військ у районах населених пунктів Висока Яруга, Тихе і Вовчанськ. На Куп’янському - за добу сталися чотири атаки російських військ. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Загризового і Лозової.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни 15 грудня завдали ракетного удару по Харкову.