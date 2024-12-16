Атака "Шахедів" на Київщину: пошкоджені приватні будинки
В ніч на 16 грудня росіяни знову атакували Київську область. Вночі та зранку тривога тривала більше чотирьох годин
Про це повідомляє Київська ОВА, передає RegioNews.
"В області працювали ППО. Є збиті цілі", – йдеться у повідомленні.
Внаслідок падіння збитих ворожих цілей в одному із районів пошкоджені 3 приватних будинки. В будівлях вибиті вікна та двері, пошкоджені фасади та покрівлі.
На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч проти 16 грудня російські війська здійснили чергову дронову атаку по території України. Ворог запустив 49 дронів.
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