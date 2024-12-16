Россияне обстреляли Днепропетровщину дронами и артиллерией: в тяжелом состоянии госпитализировали женщину

фото: Сергей Лысак

В течение суток российская армия обстреливала Никопольский район Днепропетровской области, применяя дроны-камикадзе и артиллерию. В результате атак пострадала местная жительница

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Под обстрелами оказались Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины.

Из-за российских ударов повреждены три частных дома, два хозяйственных сооружения, легковушка и грузовик. Изуродованы инфраструктура и два предприятия. Кроме того, произошел пожар – загорелась солома.

"Ранена 57-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Напомним, в Харьковской области в результате российских обстрелов двое гражданских получили ранения.