Россияне обстреляли Днепропетровщину дронами и артиллерией: в тяжелом состоянии госпитализировали женщину
В течение суток российская армия обстреливала Никопольский район Днепропетровской области, применяя дроны-камикадзе и артиллерию. В результате атак пострадала местная жительница
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Под обстрелами оказались Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины.
Из-за российских ударов повреждены три частных дома, два хозяйственных сооружения, легковушка и грузовик. Изуродованы инфраструктура и два предприятия. Кроме того, произошел пожар – загорелась солома.
"Ранена 57-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Напомним, в Харьковской области в результате российских обстрелов двое гражданских получили ранения.
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