В Кривом Роге 9 декабря объявили Днем траура

фото: Сергей Лысак

Понедельник, 9 декабря, в Кривом Роге на Днепропетровщине объявили Днем траура по погибшим в результате вчерашней ракетной атаки

Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"На понедельник в Кривом Роге будет объявлен день траура", - говорится в сообщении.

По его данным, из-за российского удара погибли мужчины 40 и 69 лет. Также 19 человек пострадали, в больнице находятся восемь раненых.

Напомним, 6 декабря российские войска атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог. РФ попала по административному зданию.

Два человека погибли, число раненых возросло до 17 человек.