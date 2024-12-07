В Кривом Роге 9 декабря объявили Днем траура
Понедельник, 9 декабря, в Кривом Роге на Днепропетровщине объявили Днем траура по погибшим в результате вчерашней ракетной атаки
Об этом сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.
"На понедельник в Кривом Роге будет объявлен день траура", - говорится в сообщении.
По его данным, из-за российского удара погибли мужчины 40 и 69 лет. Также 19 человек пострадали, в больнице находятся восемь раненых.
Напомним, 6 декабря российские войска атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог. РФ попала по административному зданию.
Два человека погибли, число раненых возросло до 17 человек.
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