Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами й артилерією: зруйновані 40 будинків і гімназія

фото: Сергій Лисак

Протягом доби російська армія обстрілювала Нікопольський район Дніпропетровщини, застосовуючи дрони-камікадзе та артилерію. Є значні пошкодження

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, агресор завдав понад два десятки ударів. Під обстрілами були Нікополь, Марганецька, Мирівська і Покровська громади.

"Головне – не постраждали люди. Втім, чимало руйнувань. Пошкоджені понад 40 приватних будинків, більш ніж 20 господарських споруд, одна – зруйнована вщент. Побиті гімназія та автомийка. Понівечені інфраструктура, сонячні панелі, теплиці. Зачепило газогони та лінії електропередач", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, пізно ввечері 28 листопада російські військові вдарили по Нікополю з РСЗВ "Град". Сьогодні вранці окупанти атакували місто дроном-камікадзе.