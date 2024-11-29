Росіяни ввечері та вранці атакували Нікополь: з РСЗВ та дрона
Пізно ввечері 28 листопада російські військові вдарили по Нікополю з РСЗВ "Град". Вранці атакували місто дроном-камікадзе
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
"Вчора російська армія ще раз поцілила по Нікопольщині. Вдарила по райцентру з РСЗВ "Град". Минулося без загиблих та постраждалих", – йдеться у повідомленні.
Лисак також зазначив, що до пізнього вечора в області працювали сили ППО по ворожих цілях.
Нагадаємо, Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська атомні електростанції зменшили виробництво електроенергії після нових атак на енергетичну інфраструктуру.
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