фото: ОВА

Пізно ввечері 28 листопада російські військові вдарили по Нікополю з РСЗВ "Град". Вранці атакували місто дроном-камікадзе

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

"Вчора російська армія ще раз поцілила по Нікопольщині. Вдарила по райцентру з РСЗВ "Град". Минулося без загиблих та постраждалих", – йдеться у повідомленні.

Лисак також зазначив, що до пізнього вечора в області працювали сили ППО по ворожих цілях.

Нагадаємо, Хмельницька, Рівненська та Південноукраїнська атомні електростанції зменшили виробництво електроенергії після нових атак на енергетичну інфраструктуру.