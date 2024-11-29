Окупанти обстріляли громаду на Херсонщині: постраждали цивільні
У п'ятницю, 29 листопада, росіяни вдарили по Дар’ївській громаді на Херсонщині. Постраждали щонайменше двоє місцевих мешканців
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херcонської обласної військової адміністрації.
Відомо, що війська РФ атакували Дар’ївську громаду близько 11:00.
"Через обстріл постраждала жінка, 57 років. Її шпиталізували до лікарні з вибуховою травмою та пораненням передпліччя", — йдеться у повідомленні.
Також внаслідок ворожого удару постраждав 59-річний місцевий житель. Чоловік отримав вибухову травму та контузію.
Наразі потерпілі перебувають під наглядом медиків.
Нагадаємо, сьогодні окупаційні війська РФ завдали ракетного удару по Бериславському району Херсонщини. Постраждала жінка.
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