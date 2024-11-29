Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и артиллерией: разрушены 40 домов и гимназия

фото: Сергей Лысак

В течение суток российская армия обстреливала Никопольский район Днепропетровской области, применяя дроны-камикадзе и артиллерию. Есть значительные повреждения

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

По его словам, агрессор нанес более двух десятков ударов. Под обстрелами были Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская общины.

"Главное – не пострадали люди. Впрочем, немало разрушений. Повреждены более 40 частных домов, более 20 хозяйственных сооружений, одно – разрушено до основания. Побиты гимназия и автомойка. Изуродованы инфраструктура, солнечные панели, теплицы. Зацепило газопроводы и линии электропередач", – говорится в сообщении.

Напомним, поздно вечером 28 ноября российские военные ударили по Никополю из РСЗО "Град". Сегодня утром оккупанты атаковали город дроном-камикадзе.