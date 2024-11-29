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29 листопада 2024, 10:01

На Київщині внаслідок дронової атаки пошкоджений будинок

29 листопада 2024, 10:01
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фото: поліція
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В ніч на 29 листопада росіяни вчергове здійснили атаку на Київську область

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

В одному з населених пунктів пошкоджено приватний будинок і господарську споруду. Пошкодження незначні – вибито скління, посічений фасад будинку.

Постраждалих серед жителів немає.

За інформацією голови Київської ОВА Руслана Кравченка, влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури немає.

Нагадаємо, сили протиповітряної оборони станом на 9:00 29 листопада збили 88 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну. Ще 41 дрон локаційно втрачений.

У Києві внаслідок падіння уламків російського дрона у дитячій поліклініці Дніпровському районі виникла пожежа, будівля отримала пошкодження. Одна людина постраждала.

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