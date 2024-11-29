Росіяни вночі масовано атакували дронами Одещину: є пошкодження та поранені
В ніч на 29 листопада російська армія здійснила чергову масовану атаку БпЛА по Одещині
Про це повідомляє пресслужба прокуратури, передає RegioNews.
В Одеському районі пошкоджені приватні будинки, господарські споруди та автомобілі. Поранень та гострої реакції на стрес зазнали 7 мирних мешканців.
Також росіяни поцілили по припортовій та транспортній інфраструктурі Одещини.
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
Нагадаємо, сили протиповітряної оборони станом на 9:00 29 листопада збили 88 безпілотників, якими росіяни з вечора атакували Україну. Ще 41 дрон локаційно втрачений.
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