ЗМІ оприлюднили фото уламків нової балістичної ракети, якою РФ била по Дніпру

фото: AP/Evgeniy Maloletka

Про це пише Associated Press, передає RegioNews.

Фрагменти ракети під назвою "Орєшник”, яка, за даними Пентагону, базується на російській міжконтинентальній балістичній ракеті РС-26 "Рубеж”, ще не проаналізовані, повідомили представники служби безпеки. Журналісти змогли побачити фрагменти до того, як їх забрали слідчі.

Від зброї, яка може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, залишилися обвуглені, понівечені дроти та попелястий корпус розміром із велику зимову шину.

Експерт СБУ, який показав журналістам уламки, сказав, що залишки такої ракети виявлено на території України вперше.

В ГУР повідомили, що ракета була випущена з 4-го ракетного полігону Капустин Яр в Астраханській області Росії і летіла 15 хвилин, перш ніж вдарити по Дніпру.

Нагадаємо, вранці 21 листопада російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі. Постраждали двоє людей.

ППО збила шість ракет, якими Росія атакувала Дніпро.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Дніпру. Він підтвердив, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.

Згодом у ГУР повідомили, що РФ завдала удару по Україні, застосувавши балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу "Кєдр”. Підльотний час ворожої ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в Дніпрі склав 15 хвилин.