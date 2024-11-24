11:33  24 листопада
Чоловіка, який застрелив людину у столичному готелі, затримали
15:19  24 листопада
Правоохоронці заявляють про хвилю диверсій проти співробітників поліції, — ЗМІ
12:34  24 листопада
На вокзалі у Львові сталася стрілянина
UA | RU
UA | RU
24 листопада 2024, 18:23

ЗМІ оприлюднили фото уламків нової балістичної ракети, якою РФ била по Дніпру

24 листопада 2024, 18:23
Читайте также на русском языке
фото: AP/Evgeniy Maloletka
Читайте также
на русском языке

Служба безпеки України показала журналістам уламки нової експериментальної балістичної ракети, якою росіяни ударили по Дніпру

Про це пише Associated Press, передає RegioNews.

Фрагменти ракети під назвою "Орєшник”, яка, за даними Пентагону, базується на російській міжконтинентальній балістичній ракеті РС-26 "Рубеж”, ще не проаналізовані, повідомили представники служби безпеки. Журналісти змогли побачити фрагменти до того, як їх забрали слідчі.

Від зброї, яка може нести як звичайні, так і ядерні боєголовки, залишилися обвуглені, понівечені дроти та попелястий корпус розміром із велику зимову шину.

Експерт СБУ, який показав журналістам уламки, сказав, що залишки такої ракети виявлено на території України вперше.

В ГУР повідомили, що ракета була випущена з 4-го ракетного полігону Капустин Яр в Астраханській області Росії і летіла 15 хвилин, перш ніж вдарити по Дніпру.

Нагадаємо, вранці 21 листопада російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро. Внаслідок атаки є руйнування, виникли пожежі. Постраждали двоє людей.

ППО збила шість ракет, якими Росія атакувала Дніпро.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Дніпру. Він підтвердив, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.

Згодом у ГУР повідомили, що РФ завдала удару по Україні, застосувавши балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу "Кєдр”. Підльотний час ворожої ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в Дніпрі склав 15 хвилин.

Дніпро ракета ракета Рубеж
Росія атакувала Дніпро ракетним комплексом "Кєдр", ― ГУР
22 листопада 2024, 16:00
Після удару міжконтинентальною ракетою по Дніпру Путін виступив з заявою
21 листопада 2024, 20:08
Удар по Дніпру міжконтинентальною ракетою: поліція показала відео з місця обстрілу
21 листопада 2024, 17:01
Всі новини »
23 листопада 2024
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
На тисячний день повномасштабної війни з Росією президент України Володимир Зеленський виголосив у Верховній Раді План стійкості. План охоплює фактично всі сфери життя держави та суспільства, формулює...
22 листопада 2024
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Які проблеми сьогодення найбільше турбують українців, на які сценарії закінчення війни готові більшість громадян, чи вбачають жителі країни демографічну кризу та чи впливає на бажання перемогти відклю...
21 листопада 2024
Снігова фортеця: чим може здивувати Піп Іван – найпопулярніша гора України
Гора Піп Іван дуже добре відома багатьом українцям. Це – перше місце в країні, де ще наприкінці вересня починає випадати сніг, який перетворює саму гору й дослідну станцію на ній на надзвичайної краси...
15 листопада 2024
Тіньове життя нового голови Закарпаття Мирослава Білецького: рекет, мільйонні підряди та син у ТЦК
Офіційна біографія новопризначеного голови Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослава Білецького представляє українського чиновника нового типу – ефективного, порядного, патріотичного, ...
Росіяни завдали ракетного удару по Чернігівщині: дані ОВА про наслідки
24 листопада 2024, 17:48
Внаслідок нової атаки дронів на Київщині виникла пожежа на підприємстві
24 листопада 2024, 17:20
Російські військові вдерлися у квартиру у Торецьку та розстріляли з автомата двох жінок
24 листопада 2024, 16:51
Померла третя дитина з родини, яка отруїлася грибами на Тернопільщині
24 листопада 2024, 16:24
В Одесі через відключення світла діти застрягли на атракціоні на 18-метровій висоті
24 листопада 2024, 15:51
Правоохоронці заявляють про хвилю диверсій проти співробітників поліції, — ЗМІ
24 листопада 2024, 15:19
На Рівненщині 13-річного хлопчика засипало піском на сміттєзвалищі, він загинув
24 листопада 2024, 14:54
Дипломат розповів про рішення Туреччини, яке врятувало Одесу та Миколаїв від російської окупації
24 листопада 2024, 14:16
У Мостиськах на Львівщині у дворі будинку підірвали гранату
24 листопада 2024, 13:42
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що не так із Планом стійкості від Зеленського
Кількість українців, готових погоджуватися на "поганий мир", збільшується — соціолог
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Вадим Денисенко
Юрій Чевордов
Всі блоги »