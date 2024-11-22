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22 листопада 2024, 16:00

Росія атакувала Дніпро ракетним комплексом "Кєдр", ― ГУР

22 листопада 2024, 16:00
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фото: ГУР Міноборони України
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Вчора, 21 листопада, РФ завдала удару по Україні, застосувавши балістичну ракету, ймовірно, зі складу ракетного комплексу “Кєдр”. Підльотний час ворожої ракети з моменту запуску в Астраханській області до влучання в Дніпрі склав 15 хвилин

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає RegioNews.

Зазначається, що на ракеті було встановлено шість бойових частин, кожна з яких оснащена шістьма суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії склала понад 11 Махів.

"Випробування ракетного комплексу "кєдр” проходили на "4 государственном центральном межвидовом полигоне рф” (м. капустін яр, астраханська обл.) у жовтні 2023 та червні 2024 року", ― йдеться в повідомленні.

За даними ГУР, до розробки мобільного ракетного комплексу "Кєдр” залучена низка підприємств військово-промислового комплексу Росії:

  • АТ "Корпорация "московский институт теплотехники” (Москва);
  • АТ "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Баррикады”(Волгоград);
  • АТ "Головное особое конструкторское бюро "Прожектор” (Москва);
  • АТ "Концерн "Созвездие” (Воронєж);
  • АТ "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика” (Москва);
  • ТОВ "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент” (Москва).

Нагадаємо, вранці 21 листопада російські війська завдали ракетних ударів по місту Дніпро.

Раніше Президент України Володимир Зеленський прокоментував ракетний удар по Дніпру. Він підтвердив, що Росія застосувала міжконтинентальну балістичну ракету.

До того з'явилася інформація, що під час ранкової атаки на Дніпро російські окупанти вперше вдарили міжконтинентальною балістичною ракетою "Рубіж".

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