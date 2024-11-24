СМИ обнародовали фото обломков новой баллистической ракеты, которой РФ била по Днепру

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Служба безопасности Украины показала журналистам обломки новой экспериментальной баллистической ракеты, которой россияне ударили по Днепру

Об этом пишет Associated Press, передает RegioNews.

Фрагменты ракеты под названием "Орешник", которая, по данным Пентагона, базируется на российской межконтинентальной баллистической ракете РС-26 "Рубеж", еще не проанализированы, сообщили представители службы безопасности. Журналисты смогли увидеть фрагменты, прежде чем их забрали следователи.

От оружия, которое может нести как обычные, так и ядерные боеголовки, остались обугленные, изуродованные провода и пепельный корпус размером с большую зимнюю шину.

Эксперт СБУ, показавший журналистам обломки, сказал, что остатки такой ракеты обнаружены на территории Украины впервые.

В ГУР сообщили, что ракета была выпущена с 4-го ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области России и летела 15 минут, прежде чем ударить по Днепру.

Напомним, утром 21 ноября российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр. В результате атаки есть разрушения, возникли пожары. Пострадали два человека.

ПВО сбила шесть ракет, которыми Россия атаковала Днепр.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по Днепру. Он подтвердил, что Россия применила межконтинентальную баллистическую ракету.

Впоследствии в ГУР сообщили, что РФ нанесла удар по Украине, применив баллистическую ракету, вероятно, из состава ракетного комплекса "Кедр". Подлетное время вражеской ракеты с момента запуска в Астраханской области до попадания в Днепр составило 15 минут.