На Дніпропетровщині командир військової частини змушував солдатів будувати будинки для своїх родичів

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру командиру однієї з військових частин Дніпропетровщини, який примушував підлеглих працювати на приватному будівництві для своїх близьких родичів. Йому "світить" до 12 років тюрми

Про це повідомляє пресцентр ДБР, передає RegioNews.

За матеріалами слідства, п’ятеро військовослужбовців ще з 2022 року зводили будинки для матері та тещі підполковника. Два двоповерхові котеджі підлеглі будували з фундаменту. В домі для матері начальник "замовив" зону барбекю.

У разі відмови працювати командир військової частини погрожував бійцям відправити їх на передову в "найгарячіші" точки.

"Військовослужбовці майже три роки не з’являлись на службі, але щомісячно отримували повне грошове забезпечення, включаючи додаткову винагороду за виконання ними бойових (спеціальних) завдань. Загальна сума збитків державі складає 2,5 млн гривень", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели 12 обшуків за місцем проживання, роботи командира та його підлеглих, а також в автомобілях, якими вони користувалися. ДБР вилучило документи щодо нарахованої та виплаченої заробітної плати військовослужбовцям, відомості про їх "заступання" в добові наряди, особові справи, мобільні телефони, чорнові записи щодо будівництва.

Командира військової частини вже затримали. Йому повідомили про підозру у перевищенні влади та службових повноважень, вчиненому в умовах воєнного стану, що заподіяло тяжкі наслідки.

Підполковнику загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

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