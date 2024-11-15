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15 листопада 2024, 12:49

Двоє поліцейських на Прикарпатті організували наркобізнес: за них взялося ДБР

15 листопада 2024, 12:49
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фото: ДБР
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Двом правоохоронцям з Коломиї на Івано-Франківщині працівники ДБР повідомили про підозру. За даними слідства, правоохоронці організували схему збуту наркотичних речовин у регіоні

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Як зазначається у повідомленні, фігуранти створили канал для продажу наркотиків в одній з соцмереж. Там "клієнти могли замовляти наркотичні речовини та отримувати координати місць із закладками "товару". Оплата відбувалась через інтернет.

До протиправної діяльності правоохоронці залучили місцевого мешканця. Вони займалися адмініструванням каналу та закуповували сировину, а цивільний - шукав кур’єрів, які мали доставляти клієнтам наркотичні речовини.

За роботу пропонували 150 грн за одну "закладку". У жовтні задокументовано збут понад 100 доз наркотичної речовини лише одним із кур’єрів.

Поліцейські також використовували свій "бізнес" для покращення показників своєї роботи. Вони реєстрували кримінальні провадження щодо незаконного збуту наркотиків і планували притягнути до відповідальності кур’єра, якого самі й найняли.

Під час обшуків у зловмисників вилучили мобільні телефони, а також близько пів тисячі нарковмісних таблеток. Обом повідомлено про підозру у незаконному збуті наркотичних засобів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, фігурантам загрожує 10 років в'язниці.

Одного з правоохоронців – організатора оборудки вже звільнено з роботи, його колегу-спільника відсторонено. Суд обрав їм запобіжні заходи – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали у Запоріжжі офіцера підрозділу ДСНС, котрого підозрюють у торгівлі наркотиками.

ДБР кримінал наркотики Коломия Івано-Франківська область
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