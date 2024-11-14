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14 листопада 2024, 16:02

Нардепу Шевченку оголосили про підозру у державній зраді

14 листопада 2024, 16:02
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фото: СБУ
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СБУ та ДБР оголосили підозру народному депутату України Євгену Шевченку. Його підозрюють у державній зраді

Про це повідомляють СБУ та ДБР, передає RegioNews.

Як зазначають в СБУ, фігурант "систематично займався інформаційно-підривною діяльністю в інтересах держави-агресора".

"Нардеп масово розповсюджував фейки російської пропаганди щодо подій у нашій державі та її зовнішньополітичного курсу, а у жовтні-листопаді 2024 року поширював викривлену інформацію про командування Сил оборони України та суспільні настрої всередині нашої держави", - розповіли в СБУ.

У спецслужбі додали, що незалежна експертиза підтвердила факти злочинних дій фігуранта на шкоду обороноздатності та інформаційній безпеці України.

Крім того, у межах досудового розслідування отримано дані, які свідчать про те, що протягом 2020-2023 років нардеп неодноразово відвідував Білорусь, де спілкувався із керівництвом цієї держави та налагоджував "схеми" щодо закупівлі для підконтрольних йому компаній електроенергії та аміачних добрив по заниженій вартості.

Нардепу повідомили про підозру у державній зраді. Йому загрожу до років в'язниці.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що Вищий антикорупційний суд оголосив вирок народному депутату Андрію Одарченку, якого визнали винним у спробі підкупу ексголови Держвідновлення Мустафи Найєма.

ДБР СБУ нардеп державна зрада
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