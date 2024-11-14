На Житомирщині експодатківець два роки отримував зарплату, вдаючи з себе військового

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Правоохоронці повідомили про підозру колишньому начальнику одного з управлінь ГУ Державної податкової служби у Житомирській області, який два роки обманом незаконно отримував зарплату

Про це повідомляє Держбюро розслідувань, передає RegioNews.

Фігурант уклав контракт з добровольчим формуванням Дніпровської міської територіальної громади у червні 2022 року, але на службу так і не з’явився. Проте, це дало йому можливість звільнитись від виконання посадових обов’язків та залишитись у рідному місті.

Два роки податківець практично не покидав межі свого дому, але отримав 700 тис. грн зарплати в податковій.

Наразі чиновник вже звільнений із займаної посади.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. Також буде ініційоване відшкодування державі завданих збитків.

Експодатківцю загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Гостомелі посадовці розікрали мільйони, виділені на відбудову зруйнованого росіянами житла.