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15 листопада 2024, 10:07

У лавах ЗСУ затримали російського "крота", який передавав росіянам плани спецоперацій Сил оборони

15 листопада 2024, 10:07
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фото: СБУ
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Військова контррозвідка та слідчі СБУ затримали "розконсервованого" агента російської воєнної розвідки (більш відомої як ГРУ). Зловмисником виявився підполковник, командир одного з підрозділів Сил спеціальних операцій ЗСУ, якого окупанти завербували ще до початку повномасштабної війни

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Навесні 2024 року фігуранта дистанційно "активував" кадровий співробітник російського ГРУ і визначив завдання: передавати рашистам плани бойових операцій Сил оборони в тилу ворога.

Найбільше агресора цікавили розвіддані про диверсійно-розвідувальні рейди українських спецпризначенців за лінію фронту на Запорізькому, Херсонському та Кримському напрямках.

Для виконання ворожого завдання "кріт" використовував своє службове становище, завдяки якому отримував інформацію про заплановані маршрути переміщення воїнів Сил оборони, їхнє озброєння та "цілі".

Окупанти планували використати цю інформацію для ліквідації українських спецпризначенців на лінії фронту або за її межами – на тимчасово захопленій частині території на півдні України.

Також агент "зливав" своєму російському куратору дані про інші підрозділи Сил оборони.

У результаті спецоперації військова контррозвідка СБУ поетапно задокументувала злочини зрадника і затримала його.

Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони.

За даними слідства, фігурант був завербований ворожою воєнною розвідкою через своїх знайомих у Росії, з якими він підтримував зв’язок.

Під час обшуків у затриманого вилучили засоби конспіративного зв’язку, комп’ютерну техніку, мобільний телефон та накопичувачі інформації.

Фігуранту повідомили про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агента ФСБ, який діяв у Миколаєві та Одесі. Він готував координати для ракетно-дронових ударів по обох містах та формував нову агентурну мережу РФ.

війна СБУ ЗСУ агент рф крот
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