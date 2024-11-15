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15 ноября 2024, 19:30

На Днепропетровщине командир воинской части заставлял солдат строить дома для своих родственников

15 ноября 2024, 19:30
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фото: ГБР
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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении командиру одной из воинских частей Днепропетровщины, который заставлял подчиненных работать на частном строительстве для своих близких родственников. Ему "светит" до 12 лет тюрьмы

Об этом сообщает пресс-центр ГБР, передает RegioNews.

По материалам следствия, пятеро военнослужащих еще с 2022 года строили дома для матери и тещи подполковника. Два двухэтажных коттеджа подчиненные строили из фундамента. В доме для матери начальник "заказал" зону барбекю.

В случае отказа работать командир воинской части угрожал бойцам отправить их на передовую в самые "горячие" точки.

"Военнослужащие почти три года не появлялись на службе, но ежемесячно получали полное денежное довольствие, включая дополнительное вознаграждение за выполнение ими боевых (специальных) задач. Общая сумма ущерба государству составляет 2,5 млн гривен" , — говорится в сообщении.

Правоохранители провели 12 обысков по месту жительства, работы командира и его подчиненных, а также в автомобилях, которыми они пользовались. ГБР изъяло документы по начисленной и выплаченной заработной плате военнослужащим, сведения об их "заступании" в суточные наряды, личные дела, мобильные телефоны, черновые записи по строительству.

Командир воинской части уже задержан. Ему сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, совершенном в условиях военного положения, что повлекло тяжкие последствия.

Подполковнику грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Напомним, вчера, 14 ноября, СБУ и ГБР объявили подозрение народному депутату Украины Евгению Шевченко. Его подозревают в государственной измене.

Сегодня, 15 ноября, народному депутату Украины Евгению Шевченко суд избрал меру пресечения — содержание под стражей сроком два месяца без права внесения залога.

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