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Середу, 13 листопада, у Кривому Розі на Дніпропетровщині оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок ракетної атаки по багатоповерхівці

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, інформує RegioNews.

"Завтра, 13 листопада, у Кривому Розі оголошено день жалоби. Серце розривається… Ворог забрав життя чотирьох людей: трьох дітей – двомісячної Уляни, Демида, якому було 2 роки 9 місяців, десятирічного Кирила та їхньої матері Олени, якій було лише 32 роки”, – йдеться в повідомленні.

Ще 14 людей, серед яких є діти, постраждали.

Нагадаємо, російські війська завдали ракетного удару по місту Кривий Рігна Дніпропетровщині вранці 11 листопада. У пʼятиповерхівці зруйновані квартири з першого по п’ятий поверхи одного з під’їздів.

У ніч на 12 листопада з-під завалів зруйнованого будинку дістали тіло жінки. Згодом з-під завалів дістали тіла трьох її дітей. З родини вижив лише батько.