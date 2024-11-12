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Среду, 13 ноября, в Кривом Роге на Днепропетровщине объявили Днем траура по погибшим в результате ракетной атаки по многоэтажке

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, передает RegioNews.

"Завтра, 13 ноября, в Кривом Роге объявлен день траура. Сердце разрывается… Враг унес жизни четырех человек: троих детей – двухмесячной Ульяны, Демида, которому было 2 года 9 месяцев, десятилетнего Кирилла и их матери Елены, которой было всего 32 года”, – говорится в сообщении.

Еще 14 человек, среди которых есть дети, пострадали.

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог на Днепропетровщине утром 11 ноября. В пятиэтажке разрушены квартиры с первого по пятый этажи одного из подъездов.

В ночь на 12 ноября из-под завалов разрушенного дома извлекли тело женщины. Впоследствии из-под завалов достали тела троих ее детей. Из семьи выжил только отец.