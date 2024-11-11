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У понеділок, 11 листопада, російські війська підірвали греблю Курахівського водосховища. Є загроза підтоплень домівок жителів Донеччини та Дніпропетровщини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує RegioNews.

Російські пропагандисти оприлюднили нібито кадри зруйнованої дамби в соцмережах.

"Росіяни пошкодили греблю Курахівського водосховища. Цей удар потенційно несе загрозу жителям населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпровщині", – йдеться в повідомленні ОВА.

За словами Філашкіна, станом на 16:00 рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри.

"Підтоплень житла наразі не зафіксовано! Ми продовжуємо моніторити рівень води у річці і готові до будь-якого розвитку подій", – додав Вадим Філашкін.

Нагадаємо, прифронтову Курахівську ТЕС у Донецькій області демонтували та розібрали на запчастини, щоб ремонтувати інші пошкоджені обстрілами електростанції.

Також повідомлялося, що вночі 11 листопада росіяни вдарили по Краматорську на Донеччині. З-під завалів зруйнованого житлового будинку врятували жінку 60 років.