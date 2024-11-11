На Запоріжжі російський дрон атакував цивільне авто: є постраждалі

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Сьогодні, 11 листопада, російські військові завдали удар по селу Приморське Василівського району. Під атакою БпЛА опинилося приватне домоволодіння та цивільна автівка

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За його словами, російський дрон влучив у машину, яка стояло у дворі приватного будинку, та поранив двох людей.

"71-річна жінка і 30-річний чоловік, які проживають у будинку, отримали поранення. Їх доставили до лікарні", ― йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок авіаударів по Запоріжжю в ніч на 11 листопада постраждали 23 людини, є жертва.