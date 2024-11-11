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11 ноября 2024, 20:05

В результате обстрела Никополя погибла женщина и 30-летний врач, ― ОВА

11 ноября 2024, 20:05
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фото: Сергей Лысак
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Из-за артиллерийских обстрелов Никополя на Днепропетровщине погибла женщина и врач. Днем оккупанты ударили по местной амбулатории

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Он проинформировал, что в течение суток враг бил по Никопольщине, применяя артиллерию и БпЛА. Под ударами оказались райцентр и Марганецкая община.

"Погибла женщина, личность которой сейчас устанавливают. Оборвалась жизнь и 30-летнего мужчины. Он был врачом. Агрессор устроил прямо по амбулатории, где тот работал. Пострадала также его коллега. Сейчас медики борются за ее жизнь", ― говорится в сообщении.

Всего в Никопольском районе за сегодня пятеро раненых, из них четверо в больнице.

Сергей Лысак добавил, что, кроме медучреждения, изуродованы промышленное предприятие, два учебных заведения, два магазина, банк и кафе. Побиты три многоэтажки, два автомобиля, еще один – уничтожен.

Начальник Днепропетровской ОВА также сообщил, что в Кривом Роге продолжаются поисково-спасательные работы. Под завалами до сих пор могут находиться женщина и трое детей.

Напомним, в понедельник, 11 ноября, российские войска нанесли артиллерийский удар по Никополю. В результате атаки погибли двое местных жителей. Ранения получили пять человек.

РФ война обстрелы погибшие Днепропетровская область Кривой Рог Никополь Лысак Сергей Петрович пострадавшие Никопольщина
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