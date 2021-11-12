Ноги і тіло пов'язані, на голові ганчірка: у зачиненій квартирі в Дніпрі поліція знайшла труп

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В одній з багатоповерхівок Дніпра поліцейські виявили пов'язане ременями і мотузками тіло чоловіка без ознак життя

Про це пише RegioNews з посиланням на "Інформатор".

За даними рятувальників, про те, що загиблий не виходить на зв'язок, повідомив в поліцію його родич. Коли надзвичайники виламали двері в квартиру, чоловіка знайшли мертвим в одній з кімнат.

"Він лежав на підлозі на покривалі. Ноги і тулуб були пов'язані ременями і мотузками, а на обличчя намотана ганчірка. Геніталії були пов'язані окремо. Обстановка в будинку не була порушена, а вікна були закриті", - повідомляє видання з посиланням на особисті джерела.

Точну причину смерті чоловіка встановить експертиза. Всі обставини його загибелі з'ясовуються.

Раніше ми писали, що один з жителів Чернігова 1,5 місяця перебував у квартирі разом з померлою дружиною. Про це стало відомо лише тоді, коли у сусідів в квартирі з'явився специфічний запах.