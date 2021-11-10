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10 листопада 2021, 14:17

СБУ у Дніпрі затримала лікаря, який продавав сертифікати про COVID-вакцинацію

10 листопада 2021, 14:17
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Фото: СБУ
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Служба безпеки України у Дніпрі заблокувала схему фальсифікації сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Покупцям фейкових сертифікатів загрожує кримінальна відповідальність

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прес-службу СБУ.

За даними служби безпеки, правоохоронцям вдалося встановити лікаря, який "продукував" до 30 фейкових сертифікатів на день. За внесення неправдивих відомостей в електронну систему "eHealth" він брав по 2,5 тис. грн з "клієнта".

Організував схему лікар пункту вакцинації однієї з амбулаторій міста. Фейкові сертифікати видавав, здебільшого, поодиноким громадянам, які не бажали вакцинуватися, однак хотіли мати свідоцтво у застосунку "Дія", клієнтам турагенцій міста, які планували виїхати за кордон із сертифікатом, працівникам місцевих підприємств.

Яко повідомили у СБУ, персональні дані невакцинованих осіб медпрацівник вносив в електронну систему охорони здоров’я "eHealth" через комплексну медичну інформаційну систему "Каштан", а вакцину списував. Проіснувала ця схема декілька місяців.

Правоохоронці викрили зловмисника на одній із "гуртових" оборудок під час передачі йому першого траншу за 9 підроблених сертифікатів про вакцинацію.

У ході обшуків, проведених за місцем праці та фактичного мешкання зловмисника, виявлено та вилучено печатки і штампи різних медичних закладів, у тому числі й ті, якими засвідчують результати лабораторних досліджень; бланки суворої звітності, призначені для запису інформації про встановлені діагнози та перебіг хвороби; 50 тис. гривень; чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність.

Після виявлення громадян, персональні дані яких були протиправно внесені в систему "eHealth", СБУ ініціюватиме анулювання їхніх свідоцтв про вакцинацію і притягнення їх до відповідальності за протиправні дії.

Як повідомлялося, на території Львівської та Запорізької областей правоохоронці викрили групу осіб, які виготовляли та збували підроблені COVID-сертифікати та негативні результати ПЛР-тестів.

СБУ Дніпро підробка covid-сертифікат

 
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